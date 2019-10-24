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Европарламент рекомендует Туску согласиться на отсрочку Brexit

Новости » Политика    24.10.2019 - 18:25
Европарламент рекомендует Туску согласиться на отсрочку Brexit
Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Конференция президентов продолжает рассматривать проработку соглашения о выходе не как формальную процедуру

Конференция лидеров политических групп Европейского парламента приняла решение рекомендовать Европейскому совету согласиться на отсрочку выхода Великобритании из ЕС (Brexit) до 31 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение, обнародованном на сайте Европарламента.

Как отмечается, конференция президентов продолжает рассматривать проработку соглашения о выходе не как формальную процедуру.

"Конференция президентов ЕП этим утром рассмотрела состояние дел относительно выхода Великобритании из ЕС в свете последних событий и направила письмо президенту Европейского совета Дональду Туску с рекомендацией принять запрос о дальнейшей отсрочке до 31 января 2020 года. Конференция президентов продолжает рассматривать проработку соглашения о выходе не как формальную процедуру, но как такую, что требует тщательного и исчерпывающего рассмотрения текста", - говорится в документе.

"Такое отсрочка предоставит Британии возможность уточнить собственную позицию и позволит Европарламенту должным образом выполнить свою роль", - отметил президент Европарламента Дэвид Сассоли.

Запрос о продлении действия статьи 50 Соглашения ЕС (относительно выхода) до 31 января 2020 года поступил в Брюссель от премьер-министра Великобритании 19 октября этого года.

Европарламент еще раз напомнил, что сможет начать рассмотрение соглашения о Brexit только после формальной ратификации этого документа Палатой Представителей Великобритании.

Напомним, по сообщению источника в британском правительстве, Великобритания покинет ЕС на условиях ранее достигнутого соглашения между премьер-министром Борисом Джонсоном и представителями Европейского союза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 октября ЕС не смогла принять решение об отсрочке по Brexit. Причиной этого стало нежелание Франции предоставить отсрочку Великобритании до 31 января. Следующее заседание по Brexit пройдет в пятницу, 25 октября.

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