Посли ЄС сьогодні розглянуть відтермінування Brexit

Посли ЄС втретє розглянуть питання відтермінування дати виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє Sky News.

Більшість країн Євросоюзу виступають за надання тримісячної відстрочки для Британії з можливістю покинути блок раніше, якщо угода про Brexit буде схвалена у парламенті. Франція виступає за коротший термін перенесення Brexit.

Нагадаємо, уряд Великобританії в понеділок, 28 жовтня, поставить на голосування у британському парламенті питання про проведення дострокових виборів у зв'язку з можливою відстрочкою виходу країни з блоку.

У свою чергу прем'єр Борис Джонсон повідомив президенту Європейської ради Дональду Туску, що не хоче черговий відстрочки по Brexit.

Зазначимо, Європарламент рекомендував Туску погодитися на відстрочку виходу Великобританії з ЄС до 31 січня 2020 року.

За повідомленням джерела в британському уряді, Великобританія покине ЄС на умовах раніше досягнутої угоди між прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та представниками Європейського союзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 жовтня ЄС не зміг прийняти рішення про відстрочку по Brexit. Причиною цього стало небажання Франції надати відстрочку Великобританії до 31 січня.