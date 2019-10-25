ru
ua

Посли ЄС сьогодні розглянуть відтермінування Brexit

Новини » Політика   

Більшість країн Євросоюзу виступають за надання тримісячної відстрочки для Британії

Посли ЄС втретє розглянуть питання відтермінування дати виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє Sky News.

Більшість країн Євросоюзу виступають за надання тримісячної відстрочки для Британії з можливістю покинути блок раніше, якщо угода про Brexit буде схвалена у парламенті. Франція виступає за коротший термін перенесення Brexit.

Нагадаємо, уряд Великобританії в понеділок, 28 жовтня, поставить на голосування у британському парламенті питання про проведення дострокових виборів у зв'язку з можливою відстрочкою виходу країни з блоку.

У свою чергу прем'єр Борис Джонсон повідомив президенту Європейської ради Дональду Туску, що не хоче черговий відстрочки по Brexit.

Зазначимо, Європарламент рекомендував Туску погодитися на відстрочку виходу Великобританії з ЄС до 31 січня 2020 року.

За повідомленням джерела в британському уряді, Великобританія покине ЄС на умовах раніше досягнутої угоди між прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та представниками Європейського союзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 жовтня ЄС не зміг прийняти рішення про відстрочку по Brexit. Причиною цього стало небажання Франції надати відстрочку Великобританії до 31 січня.

Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському Сивохо став радником секретаря РНБО
Читати всі новини