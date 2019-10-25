Послы ЕС отложили рассмотрение отсрочки Brexit

Послы Европейского союза отложили рассмотрение относительно продления срока выхода Великобритании из ЕС до следующего понедельника или вторника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, такое решение было принято, чтобы учесть результаты голосования депутатов о том, согласиться ли парламент с требованием премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сказал, что дискуссия послов не завершилась каким-либо продвижением. "Нет решения", - сказал он.

Напомним, британский парламент провалил голосование за сделку о выходе Великбритании из Евросоюза. В парламенте заявили, что будут голосовать за отсрочку Brexit.

Ранее сообщалось, что Джонсон стремится получить одобрение своей сделки по Brexit, пытаясь протолкнуть ее через парламент в ускоренные сроки, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 31 октября. Если соглашение не будет одобрено, Джонсон планирует провести досрочные выборы до конца года.

Также отметим, что большинство государств-членов ЕС (кроме Франции) хотят принять условия продления, запрошенные ранее Джонсоном в письме, отправленном в прошлую субботу, согласно которому Brexit может быть отложен до 31 января.

Также РБК-Украина писало, что правительство Великобритании не планирует проводить дебаты на следующей неделе непосредственно по Вrexit или о досрочных выборах в Палате общин.