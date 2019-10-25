Посли ЄС відклали розгляд відстрочки Brexit

Посли Європейського союзу відклали розгляд щодо продовження терміну виходу Великобританії з ЄС до наступного понеділка або вівторка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, таке рішення було прийнято, щоб врахувати результати голосування депутатів про те, чи погодиться парламент з вимогою прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення дострокових парламентських виборів.

Головний дипломат ЄС Мішель Барньє сказав, що дискусія послів не завершилася яким-небудь просуванням. "Немає рішення", - сказав він.

Нагадаємо, британський парламент провалив голосування за угоду про вихід Великбританії з Євросоюзу. У парламенті заявили, що будуть голосувати за відстрочку Brexit.

Раніше повідомлялося, що Джонсон прагне отримати схвалення угоди по Brexit, намагаючись проштовхнути через парламент у прискорені терміни, щоб Великобританія могла покинути ЄС 31 жовтня. Якщо угода не буде схвалена, Джонсон планує провести дострокові вибори до кінця року.

Також зазначимо, що більшість держав-членів ЄС (крім Франції) хочуть прийняти умови продовження, запитані раніше Джонсоном в листі, відправленому в минулу суботу, згідно з яким Brexit може бути відкладений до 31 січня.

Також РБК-Україна писало, що уряд Великобританії не планує проводити дебати на наступному тижні безпосередньо за Вrexit або про дострокові вибори в Палаті громад.