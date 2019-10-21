Британский парламент будет голосовать за отсрочку по Brexit

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Во вторник британский парламент будет рассматривать программу правительства о ратификации сделки по Brexit

Депутаты британского парламента, которые не поддерживают запланированный правительством график принятия закона о ратификации соглашения по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit), будут голосовать за невыход Британии из ЕС 31 октября. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что во вторник, 22 октября, британский парламент будет голосовать за утверждение программы правительства по ратификации соглашения с ЕС по Brexit.

"Люди, которые не голосуют за движение программы, будут голосовать за то, чтобы 31 октября не было Brexit", - сообщил лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что спикер парламента Великобритании Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать за соглашение по Brexit. Беркоу объяснил решение тем, что соглашение нельзя еще раз выносить на голосование, поскольку за это же предложение рассматривалось в субботу, 19 октября.

Также сообщалось, что Великобритания готовится к Brexit без сделки. По словам министра по Brexit Стивена Баркли, остается риск того, что выход Британии произойдет 31 октября без сделки с ЕС.