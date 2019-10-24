Франция просит Британию объяснить необходимость отсрочки по Brexit

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Франция готова предоставить отсрочку по Brexit лишь в случае необходимости

Франция просит Великобританию дать четкое объяснение, почему Европейский союз должен принять отсрочку по выходу страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

По словам госсекретаря по европейским делам при Министерстве иностранных дел Франции Амели де Монтшалин, ЕС должен согласовать отсрочку по Brexit лишь в том случае, если это оправдано.

"Позиция Франции состоит в том, чтобы дать Великобритании дополнительное время, если это оправдано. Франция не ставит никаких ультиматумов, а просто хочет ясности от Британии", - сообщила де Монтшалин.

Напомним, 23 октября Франция заблокировала решение ЕС относительно продления отсрочки по выходу Великобритании и блока до 31 января. По словам де Моншален, Франция готова предоставить отсрочку лишь на несколько дней.

Также РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в понедельник вынесет на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных выборов на 12 декабря. По его словам, если депутаты хотят получить отсрочку по Brexit, то они должны принять решение о проведении выборов.