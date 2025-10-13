Послуги для водіїв у "Дії" призупинили: коли все знову запрацює

У застосунку "Дія" тимчасово призупинили послуги, пов’язані з автомобілями. Йдеться про заміну техпаспорта та перереєстрацію авто.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Дію" .

Сервісні центри МВС готуються до запровадження нового тарифу на бланки, через що вартість деяких водійських послуг зміниться. Для технічної підготовки потрібен час, тому з 13 жовтня ці послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні.

Невдовзі функції відновлять - водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків.

"Щойно буде зелене світло, обов’язково повідомимо", - заявили у "Дії".