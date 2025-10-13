ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Послуги для водіїв у "Дії" призупинили: коли все знову запрацює

Понеділок 13 жовтня 2025 13:40
UA EN RU
Послуги для водіїв у "Дії" призупинили: коли все знову запрацює Фото: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У застосунку "Дія" тимчасово призупинили послуги, пов’язані з автомобілями. Йдеться про заміну техпаспорта та перереєстрацію авто.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Дію".

Сервісні центри МВС готуються до запровадження нового тарифу на бланки, через що вартість деяких водійських послуг зміниться. Для технічної підготовки потрібен час, тому з 13 жовтня ці послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні.

Невдовзі функції відновлять - водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків.

"Щойно буде зелене світло, обов’язково повідомимо", - заявили у "Дії".

Нагадаємо, Кабмін дозволив запуск нових послуг для водіїв у "Дії". Українці зможуть онлайн бронювати та закріплювати номерні знаки за авто, без відвідування сервісних центрів МВС. Також стане доступним перегляд і продовження збереження номерів, а ще вибір комбінації для нового авто.

РБК-Україна також писало про різницю між платними та індивідуальними номерними знаками. Платна комбінація - це вже готові номери з красивими цифрами (від 2 400 до 96 000 гривень), індивідуальний номер - унікальний напис, який автовласник обирає сам (до 40 днів на виготовлення). Обидва варіанти можна замовити онлайн через Кабінет водія або у сервісних центрах МВС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Водії
Новини
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить