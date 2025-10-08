ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Українці зможуть бронювати та закріплювати номери за авто через "Дію"

Середа 08 жовтня 2025 21:57
UA EN RU
Українці зможуть бронювати та закріплювати номери за авто через "Дію" Фото: Кабмін дозволив бронювати та закріплювати номери за авто через "Дію" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України дозволив запуск нових водійських послуг у "Дії". Українці зможуть бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що послуга дасть змогу через "Дію" залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.

"Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в "цифрі", - повідомили у відомстві.

Що ще стане доступним для водіїв у "Дії":

  • перегляд збережених номерних знаків, заміна їх способу зберігання та продовження терміну;
  • бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого "запасу" для нового авто.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який штраф в Україні доведеться заплатити за брудні номери на авто.

Також ми розповідали про діючі і застарілі номерні знаки для авто.

До того ж у МВС нагадували, хто з водіїв може втратити номерний знак і що робити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Дія Водії
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи