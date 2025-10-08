Українці зможуть бронювати та закріплювати номери за авто через "Дію"

Кабінет міністрів України дозволив запуск нових водійських послуг у "Дії". Українці зможуть бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що послуга дасть змогу через "Дію" залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.

"Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в "цифрі", - повідомили у відомстві.

Що ще стане доступним для водіїв у "Дії":