Главная » Жизнь » Изменения

Услуги для водителей в "Дії" приостановили: когда все снова заработает

Понедельник 13 октября 2025 13:40
UA EN RU
Услуги для водителей в "Дії" приостановили: когда все снова заработает Фото: Свидетельство о регистрации транспортного средства в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Дія" временно приостановили услуги, связанные с автомобилями. Речь идет о замене техпаспорта и перерегистрации авто.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Сервисные центры МВД готовятся к введению нового тарифа на бланки, из-за чего стоимость некоторых водительских услуг изменится. Для технической подготовки нужно время, поэтому с 13 октября эти услуги в "Дії" будут временно недоступны.

Вскоре функции восстановят - водители снова смогут получать услуги в несколько кликов.

"Как только будет зеленый свет, обязательно сообщим", - заявили в "Дії".

Напомним, Кабмин разрешил запуск новых услуг для водителей в "Дії". Украинцы смогут онлайн бронировать и закреплять номерные знаки за авто, без посещения сервисных центров МВД. Также станет доступным просмотр и продление сохранения номеров, а еще выбор комбинации для нового авто.

РБК-Украина также писало о разнице между платными и индивидуальными номерными знаками. Платная комбинация - это уже готовые номера с красивыми цифрами (от 2 400 до 96 000 гривен), индивидуальный номер - уникальная надпись, которую автовладелец выбирает сам (до 40 дней на изготовление). Оба варианта можно заказать онлайн через Кабинет водителя или в сервисных центрах МВД.

