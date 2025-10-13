Услуги для водителей в "Дії" приостановили: когда все снова заработает
В приложении "Дія" временно приостановили услуги, связанные с автомобилями. Речь идет о замене техпаспорта и перерегистрации авто.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Сервисные центры МВД готовятся к введению нового тарифа на бланки, из-за чего стоимость некоторых водительских услуг изменится. Для технической подготовки нужно время, поэтому с 13 октября эти услуги в "Дії" будут временно недоступны.
Вскоре функции восстановят - водители снова смогут получать услуги в несколько кликов.
"Как только будет зеленый свет, обязательно сообщим", - заявили в "Дії".
Напомним, Кабмин разрешил запуск новых услуг для водителей в "Дії". Украинцы смогут онлайн бронировать и закреплять номерные знаки за авто, без посещения сервисных центров МВД. Также станет доступным просмотр и продление сохранения номеров, а еще выбор комбинации для нового авто.
РБК-Украина также писало о разнице между платными и индивидуальными номерными знаками. Платная комбинация - это уже готовые номера с красивыми цифрами (от 2 400 до 96 000 гривен), индивидуальный номер - уникальная надпись, которую автовладелец выбирает сам (до 40 дней на изготовление). Оба варианта можно заказать онлайн через Кабинет водителя или в сервисных центрах МВД.