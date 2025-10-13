Услуги для водителей в "Дії" приостановили: когда все снова заработает

В приложении "Дія" временно приостановили услуги, связанные с автомобилями. Речь идет о замене техпаспорта и перерегистрации авто.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Сервисные центры МВД готовятся к введению нового тарифа на бланки, из-за чего стоимость некоторых водительских услуг изменится. Для технической подготовки нужно время, поэтому с 13 октября эти услуги в "Дії" будут временно недоступны.

Вскоре функции восстановят - водители снова смогут получать услуги в несколько кликов.

"Как только будет зеленый свет, обязательно сообщим", - заявили в "Дії".