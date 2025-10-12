ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

МВС пояснило, чим відрізняються платні номери від індивідуальних: що вибрати водіям

Неділя 12 жовтня 2025 06:40
UA EN RU
МВС пояснило, чим відрізняються платні номери від індивідуальних: що вибрати водіям Фото: Індивідуальні номерні знаки (hsc.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Україні роз’яснили різницю між платними комбінаціями номерних знаків та індивідуальними. Це різні послуги, кожна з яких має свої особливості.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Платна комбінація - це про цифри

Йдеться про вже виготовлені державні номерні знаки з упізнаваними або красивими цифровими комбінаціями - наприклад, 1111, 7777, 2020 або 1234.

Вартість залежить від типу транспорту та комбінації - від 2 400 до 96 000 гривень.

Забронювати номер можна через Кабінет водія, бронь діє 10 днів. Після цього комбінація знову стає доступною іншим.

Чим відрізняються різні номерні знаки (інфографіка: hsc.gov.ua)

Індивідуальний номерний знак - це про креатив

Це унікальний напис, який автовласник обирає сам: від 3 до 8 символів для авто або до 6 символів для мотоциклів.

Приклади: LEXA23, DRIVE, UKR777. Напис не може повторюватися в межах одного регіону.

Замовити ІНЗ можна онлайн через Кабінет водія або в сервісному центрі МВС.

Термін виготовлення - до 40 днів, після чого потрібно перереєструвати авто, щоб внести зміни до свідоцтва про реєстрацію.

Вартість номерів та повний порядок оформлення - на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі "Номерні знаки".

МВС пояснило, чим відрізняються платні номери від індивідуальних: що вибрати водіям
Чим відрізняються різні номерні знаки (інфографіка: hsc.gov.ua)

Консультації можна отримати за номером: (044) 290-19-88 або офіційні сторінки ГСЦ МВС у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, в Україні з’являться нові онлайн-послуги для водіїв у "Дії". Тепер автовласники зможуть бронювати, зберігати та закріплювати свої номерні знаки за автомобілем без відвідування Сервісного центру МВС. Також у застосунку стане доступним перегляд, продовження терміну зберігання й вибір потрібної комбінації номерів для нового авто.

РБК-Україна також розповідало, що за їзду з брудними або нечитабельними номерними знаками водіям в Україні загрожує штраф - 850 гривень, а за повторне порушення протягом року - до 1700 гривень або громадські роботи. Поліція має право зупиняти авто, якщо номер не видно з 20 метрів. Водіям радять регулярно очищати номери, особливо в негоду, щоб уникнути покарання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух Водії
Новини
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить