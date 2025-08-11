"Послідовність важлива": ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії

Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії і наполягає на безумовному припиненні вогню, відкидаючи будь-які поступки Москві.

Про це заявила верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В понеділок, 11 серпня, відбулась онлайн-конференція міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на тлі запланованого на 15 серпня саміту президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Під час конференції Кая Каллас заявила, що ЄС вже готує 19-й пакет санкцій проти Росії.

Пізніше, під час спілкування з журналістами Кая Каллас наголосила, що поки Москва не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, жодних поступок з боку Євросоюзу бути не може.

"Послідовність кроків важлива. Спочатку безумовне припинення вогню з потужною системою моніторингу та незмінними гарантіями безпеки", – заявила вона, додавши, що "європейські країни працюватимуть над 19-м пакетом санкцій".

Каллас підкреслила, що ЄС твердо налаштований посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну таким чином, щоб не залишити Путіну можливості повернутися та відновити агресію. За її словами, "право України на існування як суверенної держави нині під загрозою".

Глава європейської дипломатії повідомила, що ЄС має намір продовжувати підтримувати Україну як у військовому, так і фінансовому секторах.