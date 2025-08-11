"Последовательность важна": ЕС готовит новый пакет санкций против России

Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России и настаивает на безусловном прекращении огня, отвергая любые уступки Москве.

Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В понедельник, 11 августа, состоялась онлайн-конференция министров иностранных дел стран Евросоюза на фоне запланированного на 15 августа саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Во время конференции Кая Каллас заявила, что ЕС уже готовит 19-й пакет санкций против России.

Позже, во время общения с журналистами Кая Каллас отметила, что пока Москва не согласится на полное и безусловное прекращение огня, никаких уступок со стороны Евросоюза быть не может.

"Последовательность шагов важна. Сначала безусловное прекращение огня с мощной системой мониторинга и неизменными гарантиями безопасности", - заявила она, добавив, что "европейские страны будут работать над 19-м пакетом санкций".

Каллас подчеркнула, что ЕС твердо настроен усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну таким образом, чтобы не оставить Путину возможности вернуться и возобновить агрессию. По ее словам, "право Украины на существование как суверенного государства сейчас под угрозой".

Глава европейской дипломатии сообщила, что ЕС намерен продолжать поддерживать Украину как в военном, так и финансовом секторах.