Посли ЄС знову не погодили санкції проти РФ, але не через Угорщину, - журналіст

Зазначається, що тепер Австрія скаржиться на те, що Україна внесла банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Зазвичай санкційні пропозиції щодо Росії намагається блокувати Угорщина.

Діяльність Raiffeisen у Росії

У березні поточного року повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, банк Raiffeisen тривалий час обслуговував фіктивну компанію на Кіпрі, яка контролювалася російськими олігархами Аркадієм і Борисом Ротенбергами.

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт, у тому числі на російські алмази, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій Євросоюзу.

Вчора Reuters повідомляло, що країни Європейського Союзу під час дискусій щодо 12-го пакету санкцій проти РФ не досягли домовленості про заборону продажу танкерів російським підприємствам та організаціям, які можуть їх використовувати для обходу встановленого обмеження цін на нафту.