У ЄС не погодили у 12-му пакеті санкцій проти РФ заборону на продаж танкерів, - Reuters

Країни Європейського Союзу під час дискусій щодо 12-го пакету санкцій проти РФ не досягли домовленості про заборону продажу танкерів російським підприємствам та організаціям, які можуть їх використовувати для обходу встановленого обмеження цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

12-й пакет санкцій Євросоюзу зосереджений на забороні на алмази російського походження та нових заходах щодо обмеження потоків нафти з РФ, розповіли агентству чотири джерела, знайомі з обговореннями.

Крім того, країни ЄС також прагнуть ускладнити обхід існуючих санкцій, включаючи обмеження цін на нафту країн "Великої сімки". У тексті передбачені жорсткіші заходи, що дозволять довести, що російська нафта дійсно торгується нижче стелі.

Однак один елемент, покликаний перешкодити Росії нарощувати свій "тіньовий слот", був пом'якшений.

Спочатку Європейська Комісія розглядала заборону продажу танкерів. Однак під час обговорення нових обмежувальних заходів проти Росії за широкомасштабну військову агресію проти України цей пункт було виключено.

Одне з джерел Reuters розповіло, що середземноморські країни із сильними судноплавними компаніями висловили стурбованість тим, що ці заходи можуть поставити їх у невигідне конкурентне становище.

Зазначається, що в останньому санкційному проекті йдеться про те, що судноплавним компаніям тепер потрібно лише "звітувати" про такі продажі.

ЄС близький до домовленостей щодо 12-го пакету санкцій

Чиновники з країн-членів ЄС зустрічаються у понеділок увечері та, як очікується, внесуть подальші зміни до тексту.

Після цього документ може бути прийнятий блоком пізніше у понеділок.

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт, у тому числі на російські алмази, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

За даними Reuters, США, ЄС та Велика Британія тиснуть на низку країн через нафтові санкції проти Росії. Додамо, що раніше ЗМІ повідомляли про бажання низки країн Євросоюзу пом'якшити заборону на реекспорт у РФ у новому пакеті санкцій.