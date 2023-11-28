Єврокомісія схвалила заборону російських алмазів: AFP повідомило деталі санкцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Згідно з документом, з яким ознайомилося AFP, заборона поширюється на торгівлю алмазами походженням з Росії, що надійде транзитом або безпосередньо з Росії, а також російськими діамантами, огранованими та відполірованими у третіх країнах.

З 1 січня 2024 року заборона поширюватиметься на "непромислові природні та синтетичні діаманти, а також ювелірні вироби з діамантами".

Заборона на імпорт російських діамантів, огранованих або полірованих у третіх країнах, буде запроваджена поетапно у період із березня по вересень наступного року.

"Це поетапне впровадження... враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та зводить до мінімуму збої для учасників ринку", - йдеться у проекті.

Як зазначає AFP, використовуючи зчитувач кодів, працівники алмазної галузі можуть отримувати доступ до файлів, прикріплених до унікальних кодів, і додавати нові, наприклад квитанції про купівлю, експортні ліцензії та сертифікати автентичності.

У випадку проблем експортери можуть використовувати систему iTraceiT для надання додаткових доказів, що підтверджують, що їх алмази не отримані з Росії.

12-й пакет санкцій

Єврокомісія представила Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії 15 листопада. Пропонується запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також пропонується вести нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Заборона російських алмазів

За даними The Guardian, у центрі пропозицій Єврокомісії, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті у грудні, лежать кроки, спрямовані на перекриття комерційних доходів Росії. До них входить повна заборона на продаж усередині блоку російських алмазів та ювелірних виробів з використанням дорогоцінного каміння сибірських копалень.

За даними ЄС, це може призвести до зниження доходів Кремля на понад 4,5 млрд євро на рік.

Заборона перебувала у розробці з минулого року, але стала реальністю лише після того, як Бельгія, де знаходиться глобальний алмазний центр Антверпен, зняла влітку свої заперечення, а "Велика сімка" погодилася на введення санкцій під час саміту в Японії.