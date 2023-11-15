Боррель представив свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля .

"Верховний представник пропонує запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних і юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Також Боррель разом із Комісією пропонує ухвалити нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту і протидії обходу санкцій ЄС.

Пропозиції про лістинг включають представників російського військового, оборонного та ІТ-сектора, а також інших важливих економічних операторів.

Кого ще торкнуться санкції ЄС

Боррель повідомляє, що пропоновані заходи спрямовані проти:

Організаторів нещодавніх незаконних так званих "виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях України;

Відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей;

Осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду на підтримку агресивної війни Росії проти України.

Пропозиції спрямовані на зміцнення системи санкцій загалом. Пакети санкцій є частиною стратегії ЄС щодо реагування на незаконну війну Росії проти України, а також заходів, спрямованих на підтримку України в політичному, економічному та військовому відношенні.

Політика ЄС, як і раніше, спрямована на посилення тиску на Росію, щоб вона припинила неодноразові порушення Статуту ООН і міжнародного права і зробила ці порушення більш коштовними для російської військової машини.

Санкції проти Росії

Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Сьогодні Bloomberg повідомляв, що Європейський союз планує заборонити експорт верстатів і деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї.