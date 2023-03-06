Банк Raiffeisen більше десяти років співпрацював із поплічниками Путіна, - ЗМІ

Банк Raiffeisen протягом тривалого часу обслуговував фіктивну компанію на Кіпрі, яка контролювалася російськими олігархами Аркадієм та Борисом Ротенбергами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart .

За інформацією видання, у банківських документах стверджується, що фіктивні компанії, які співпрацювали з Raiffeisen Bank International (RBI), "щонайменше перебували у сфері впливу, якщо не під контролем, Ротенбергів".

Крім того, австрійське Управління з фінансового ринку критикувало банк за недостатньо серйозне ставлення до правил щодо запобігання можливому відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, зокрема в офшорних зонах. Зокрема, у 2018 році йому присудили найбільший штраф, який будь-коли сплачувала фінансова установа в Австрії, - понад три мільйони євро.

У виданні стверджують, що одна з компаній, яку контролювали Ротенберги, - Hervet Investments Limited. Вона була зареєстрована у Кіпрі та співпрацювала з австрійським банком близько 14 років (з 2002 до 2016 року).

Hervet отримала у Raiffeisen Bank International рахунок у цінних паперах та клірингові рахунки для біржових операцій. Через них проходили величезні суми. Згідно з документами, які є у видання, найбільша транзакція у період з початку 2015 року до середини 2016 року становила понад 123 мільйони євро. При цьому банк Raiffeisen не з'ясовував, хто є реальним власником компанії.

Журналістам Der Standart вдалося побачити зв'язок компанії з юридичною особою, власником і бенефіціарним власником якої є Борис Ротенберг, завдяки даним Paradise Papers - масштабного витоку даних про таємні фінансові операції, який стався в 2016 році.

Австрійська газета зазначає, що Ротенберги - це не єдині російські олігархи, яких підозрюють у зв'язках із Raiffeisen Bank International. При цьому банк продовжує працювати в РФ, незважаючи на вторгнення в Україну.