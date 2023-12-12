Послы ЕС снова не согласовали санкции против РФ, но не из-за Венгрии, - журналист

Отмечается, что теперь Австрия жалуется на то, что Украина внесла банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Обычно санкционные предложения по России пытается блокировать Венгрия.

Деятельность Raiffeisen в России

В марте текущего года сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны из-за продолжения работы банка в России и официального признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, банк Raiffeisen долгое время обслуживал фиктивную компанию на Кипре, контролировавшуюся российскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры по более чем 120 физическим и юридическим лицам за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обходу санкций Евросоюза.

Вчера Reuters сообщало, что страны Европейского Союза в ходе дискуссии о 12-м пакете санкций против РФ не достигли договоренности о запрете продажи танкеров российским предприятиям и организациям, которые могут их использовать для обхода установленного ограничения цен на нефть.