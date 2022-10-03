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Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії

Новость на русском →
Європа, Понеділок 03 жовтня 2022 14:54
Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії Фото: посли ЄС розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії (flickr com)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 3 жовтня, посли ЄС розглянуть восьмий пакет санкцій, які планується запровадити проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Сьогодні вранці посли ЄС обговорюють останній пакет санкцій проти Росії. Розгляд розпочнеться о 16.00. Є шанс, що вони дадуть санкціям "зелене світло" ще сьогодні, але мета, як і раніше, полягає в тому, щоб зробити це до саміту в Празі в четвер", - написав він.

Як повідомлялось, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Євросоюз не запровадить обмеження цін на російську нафту у новому пакеті санкцій.

Нагадаємо, ЄС, в рамках нового пакету санкцій, може відключити російського "Газпромбанку" від SWIFT. Також низка європейських країн закликає ввести обмеження проти антивірусної програми Kaspersky.

При цьому Естонія хоче запропонувати включити патріарха Російської православної церкви Кирила до списку санкцій Європейського союзу.

Детальніше про те, що передбачає 8 пакет санкцій - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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