В ЄС закликають у рамках антиросійських санкцій заборонити Kaspersky, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, Польща, Ірландія, Латвія, Литва та Естонія пропонують розширити санкції на енергетичний сектор РФ, а також відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT більшість російських банків.

Також країни ЄС хочуть, щоб новий пакет включав сфери кібербезпеки та технологій. Брюсселю пропонують заборонити продукти Kaspersky та додати більше товарів до списку заборонених технічних продуктів. Йдеться про машини для обробки даних, пристрої зберігання та деякі види електроніки.

Крім того, в ЄС закликають розширити обмеження на імпорт сталі та запровадити заборону на:

надання IT-послуг росіянам, включаючи програмне забезпечення;

імпорт алмазів;

продаж нерухомості російським компаніям та громадянам, які не є резидентами ЄС.

Варто зазначити, що в Україні російські антивірусні програми Kaspersky та Dr.Web заборонені з 2017 року. Також у США заборонили державним органам використовувати продукти цих компаній через підозри у шпигунстві.