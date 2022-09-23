ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ЄС закликають у рамках антиросійських санкцій заборонити Kaspersky, - Bloomberg

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 23 вересня 2022 18:42
В ЄС закликають у рамках антиросійських санкцій заборонити Kaspersky, - Bloomberg Фото: у ЄС пропонують заборонити антивірус Kaspersky (sostav ua)
Автор: Наталія Юрченко

Низка європейських країн закликає значно розширити санкції проти Росії. Зокрема, до санкційного списку пропонують внести антивірусні програми Kaspersky.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Польща, Ірландія, Латвія, Литва та Естонія пропонують розширити санкції на енергетичний сектор РФ, а також відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT більшість російських банків.

Також країни ЄС хочуть, щоб новий пакет включав сфери кібербезпеки та технологій. Брюсселю пропонують заборонити продукти Kaspersky та додати більше товарів до списку заборонених технічних продуктів. Йдеться про машини для обробки даних, пристрої зберігання та деякі види електроніки.

Крім того, в ЄС закликають розширити обмеження на імпорт сталі та запровадити заборону на:

  • надання IT-послуг росіянам, включаючи програмне забезпечення;
  • імпорт алмазів;
  • продаж нерухомості російським компаніям та громадянам, які не є резидентами ЄС.

Варто зазначити, що в Україні російські антивірусні програми Kaspersky та Dr.Web заборонені з 2017 року. Також у США заборонили державним органам використовувати продукти цих компаній через підозри у шпигунстві.

Нагадаємо, глави МЗС країн ЄС погодили нові антиросійські санкції та домовилися посилити підтримку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю