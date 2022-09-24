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ЄС розглядає можливість відключити "Газпромбанк" від SWIFT, - Bloomberg

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Субота 24 вересня 2022 21:41
ЄС розглядає можливість відключити "Газпромбанк" від SWIFT, - Bloomberg Фото: ЄС розглядає можливість відключити "Газпромбанк" від SWIFT (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В рамках підготовки наступного пакета санкції ЄС проти РФ, розглядається відключення російського "Газпромбанку" від SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Газпромбанк, через який проводяться розрахунки за газ, може стати першим кандидатом на відлучення від SWIFT у восьмому пакеті санкцій ЄС", - йдеться у повідомленні.

Чиновники ЄС розглядають цю можливість в рамках подальшого посилення фінансових санкцій проти Росії.

Ввести обмеження проти "Газпромбанку" пропонують країни Балтії, Ірландія та Польща.

"Газпромбанку" останній великий державний банк РФ, який досі не потрапив під обмеження ЄС та продовжує функціонувати.

Нагадаємо, що раніше експерт розповів, коли всі російські банки можна відключити від SWIFT.

Ще у квітні чотири європейські компанії заплатили за газ через спецрахунки в "Газпромбанку", а десять європейських компаній вже відкрили спецрахунки.

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