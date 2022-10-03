Послы ЕС сегодня рассмотрят восьмой пакет санкций против России

В понедельник, 3 октября, послы ЕС рассмотрят восьмой пакет санкций, которые планируется ввести против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"Сегодня утром послы ЕС обсуждают последний пакет санкций против России. Рассмотрение начнется в 16.00. Есть шанс, что они дадут санкциям "зеленый свет" еще сегодня, но цель по-прежнему состоит в том, чтобы сделать это до саммита в Праге в четверг", - написал он.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз не введет ограничение цен на российскую нефть в новом пакете санкций.

Напомним, ЕС, в рамках нового пакета санкций, может отключить российский "Газпромбанк" от SWIFT. Также ряд европейских стран призывает ввести ограничения против антивирусной программы Kaspersky.

При этом Эстония хочет предложить включить патриарха Русской православной церкви Кирилла в санкционный список Европейского союза.

Детальнее о том, что предполагает 8 пакет санкций - читайте в материале РБК-Украина.

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