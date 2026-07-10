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Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною

16:14 10.07.2026 Пт
1 хв
Які питання охоплює кластер "Зовнішні відносини"?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Тарас Качка (Getty Images)

Комітет постійних представників держав-членів при ЄС (COREPER) схвалив відкриття шостого кластера в переговорах про євроінтеграцію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції Тараса Качки в X.

"Сьогоднішнє рішення Комітету постійних представників держав-членів при Європейському Союзі про схвалення відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини" є ще одним важливим кроком у наших переговорах про вступ до ЄС", - написав він.

Шостий кластер охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

За словами Качки, остаточне формальне рішення очікується 14 липня під час Міжурядової конференції (IGC).

Нагадаємо, 15 червня Європейський Союз офіційно відкрив для України перший переговорний кластер "Основи" у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Зазначимо, Європарламент підтримав подальше просування України на шляху до членства в ЄС. Водночас у резолюції депутати окремо звернули увагу на рішення щодо назви одного з підрозділів ЗСУ на честь героїв УПА.

Детальніше про ключові виклики, які стоять перед Україною на шляху до членства в ЄС, читайте у матеріалі РБК-Україна "Мета - 2030. Як Україна вступатиме до ЄС і хто може затягнути цей процес".

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ЄвросоюзУкраїнаТарас КачкаВступ в ЄС