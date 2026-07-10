Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною

"Сьогоднішнє рішення Комітету постійних представників держав-членів при Європейському Союзі про схвалення відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини" є ще одним важливим кроком у наших переговорах про вступ до ЄС", - написав він.

Шостий кластер охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

За словами Качки, остаточне формальне рішення очікується 14 липня під час Міжурядової конференції (IGC).

Нагадаємо, 15 червня Європейський Союз офіційно відкрив для України перший переговорний кластер "Основи" у рамках переговорів про вступ до ЄС.