Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною

Комітет постійних представників держав-членів при ЄС (COREPER) схвалив відкриття шостого кластера в переговорах про євроінтеграцію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції Тараса Качки в X.
"Сьогоднішнє рішення Комітету постійних представників держав-членів при Європейському Союзі про схвалення відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини" є ще одним важливим кроком у наших переговорах про вступ до ЄС", - написав він.
Шостий кластер охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.
За словами Качки, остаточне формальне рішення очікується 14 липня під час Міжурядової конференції (IGC).
Нагадаємо, 15 червня Європейський Союз офіційно відкрив для України перший переговорний кластер "Основи" у рамках переговорів про вступ до ЄС.
Зазначимо, Європарламент підтримав подальше просування України на шляху до членства в ЄС. Водночас у резолюції депутати окремо звернули увагу на рішення щодо назви одного з підрозділів ЗСУ на честь героїв УПА.
Детальніше про ключові виклики, які стоять перед Україною на шляху до членства в ЄС, читайте у матеріалі РБК-Україна "Мета - 2030. Як Україна вступатиме до ЄС і хто може затягнути цей процес".