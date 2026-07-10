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Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной

16:14 10.07.2026 Пт
1 мин
Какие вопросы охватывает кластер "Внешние отношения"?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Тарас Качка (Getty Images)

Комитет постоянных представителей государств-членов при ЕС (COREPER) одобрил открытие шестого кластера в переговорах о евроинтеграции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Тараса Качки в X.

"Сегодняшнее решение Комитета постоянных представителей государств-членов при Европейском Союзе об одобрении открытия кластера 6 "Внешние отношения" является еще одним важным шагом в наших переговорах о вступлении в ЕС", - написал он.

Шестой кластер охватывает вопросы общей политики безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в области развития.

По словам Качки, окончательное формальное решение ожидается 14 июля на Межправительственной конференции (IGC).

Напомним, 15 июня Европейский Союз официально открыл для Украины первый переговорный кластер "Основы" в рамках переговоров по вступлению в ЕС.

Напомним, Европарламент поддержал дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС. В то же время в резолюции депутаты отдельно обратили внимание на решение по названию одного из подразделений ВСУ в честь героев УПА.

Подробнее о ключевых вызовах, стоящих перед Украиной на пути к членству в ЕС, читайте в материале РБК-Украина "Цель - 2030. Как Украина будет вступать в ЕС и кто может затянуть этот процесс".

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