Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной

"Сегодняшнее решение Комитета постоянных представителей государств-членов при Европейском Союзе об одобрении открытия кластера 6 "Внешние отношения" является еще одним важным шагом в наших переговорах о вступлении в ЕС", - написал он.

Шестой кластер охватывает вопросы общей политики безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в области развития.

По словам Качки, окончательное формальное решение ожидается 14 июля на Межправительственной конференции (IGC).

Напомним, 15 июня Европейский Союз официально открыл для Украины первый переговорный кластер "Основы" в рамках переговоров по вступлению в ЕС.