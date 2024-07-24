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Посли ЄС погодили виділення Києву траншу на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Україна, Середа 24 липня 2024 12:32
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Посли ЄС погодили виділення Києву траншу на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility Фото: Україна отримає від ЄС транш на 4,2 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Посли країн Європейського Союзу затвердили транш України на 4,2 млрд. євро за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське головування у Раді ЄС у X (Twitter).

"Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", - йдеться у повідомленні.

Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.

Програма Ukraine Facility

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.

Єврокомісія 17 липня схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро. Після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України у рамках Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна розраховує отримати цей транш у вересні цього року. Шмигаль також повідомив, що Україна виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.

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