Посли ЄС погодили виділення Києву траншу на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility
Посли країн Європейського Союзу затвердили транш України на 4,2 млрд. євро за програмою Ukraine Facility.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське головування у Раді ЄС у X (Twitter).
"Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", - йдеться у повідомленні.
Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.
Програма Ukraine Facility
У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.
Єврокомісія 17 липня схвалила надання Україні траншу в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд євро. Після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України у рамках Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна розраховує отримати цей транш у вересні цього року. Шмигаль також повідомив, що Україна виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.