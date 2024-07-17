Єврокомісія схвалила передачу Україні майже 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility

Єврокомісія схвалила передачу Україні чергового траншу у рамках Ukraine Facility. Він становитиме майже 4,2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter і прем'єра України Дениса Шмигаля в Telegram .

"Дякую Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та президенту Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку", - додав він.

За словами фон дер Ляєн, Євросоюз продовжує підтримувати боротьбу України за свободу та на шляху до членства у блоці.

Вона уточнила, що після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility досягне 12 млрд євро.

"Сьогодні Єврокомісія схвалила надання Україні майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility", - написала фон дер Ляєн.

Що передувало

Нагадаємо, на початку цього року лідери країн ЄС схвалили програму Ukraine Facility, у рамках якої для України передбачили 50 млрд євро до 2027 року.

Кошти Україна отримує за умови виконання низки реформ. Загалом країна має 151 індикатор за 69 напрямками реформ.

16 липня стало відомо, що Україна надіслала запит на отримання понад 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility від Євросоюзу, оскільки вона виконала усі дев'ять індикаторів за другий квартал 2024 року.

До речі, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна у серпні отримає від ЄС перший транш із доходів від заморожених активів Росії. Він становитиме 1,4-1,5 млрд євро.

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