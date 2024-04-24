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В уряді анонсували наступний транш Україні від ЄС: що для цього потрібно

Україна, Середа 24 квітня 2024 14:47
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В уряді анонсували наступний транш Україні від ЄС: що для цього потрібно Фото: Транш від ЄС на 1,89 млрд євро очікується в червні 2024 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна може отримати транш від Єврокомісії на 1,89 млрд євро в червні 2024 року. Для цього потрібне остаточне схвалення програми Ukraine Facility у Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, 24 квітня Україна отримала 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Ukraine Facility.

"Перехідне фінансування дозволяє нам отримати підтримку ще до остаточного запуску Ukraine Facility. В рамках програми Україна отримала вже 6 млрд євро у березні та квітні цього року. Коли План для Ukraine Facility буде затверджено у ЄС, ми отримаємо наступний платіж обсягом 1,89 млрд євро попереднього фінансування у червні", - повідомила перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Надалі фінансування за програмою здійснюватиметься щоквартально за виконання індикаторів плану для Ukraine Facility. За її словами, наступний транш вже в рамках програми очікується у вересні - на 4,11 млрд євро, а у листопаді - 4 млрд євро.

Програма Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року та передбачатиме три складові:

  • Перша складова - пряма підтримка державного бюджету - 38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів;
  • Друга складова - спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах - 6,97 млрд євро;
  • Третя складова - технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше - 4,76 млрд євро.

Фінансування в рамках першої складової програми здійснюватиметься за виконання квартальних індикаторів, визначених у Плані для Ukraine Facility. План визначає ключові реформи та напрями для інвестицій, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню фінансування для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Він також містить якісну систему прозорості, аудиту та контролю, які також будуть посилені в рамках передбачених реформ.

Європейська комісія схвалила План для Ukraine Facility 15 квітня та запропонувала Раді ЄС ухвалити документ. Тепер держави-члени ЄС мають один місяць для ухвалення запропонованого Еврокомісією імплементаційного рішення, що відкриє шлях для повноцінного запуску програми Ukraine Facility.

Детальніше про програму, - в матеріалі РБК-Україна "Які умови має виконати Україна, щоб отримати транш від ЄС: деталі Ukraine Facility".

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