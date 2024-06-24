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Україна та ЄС підписали кредитну угоду до Ukraine Facility

Понеділок 24 червня 2024 22:13
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Україна та ЄС підписали кредитну угоду до Ukraine Facility Фото: Україна та ЄС підписали кредитну угоду до Ukraine Facility (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Європейський союз уклали кредитну угоду в межах Ukraine Facility. Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як повідомили в НБУ, кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024 - 2027 роках до 27 мільярдів євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility.

"Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з Росією", - зазначили пресслужбі банку.

До того ж вже найближчим часом після набуття чинності цією угодою Україна також отримає від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування.

Ukraine Facility

Нагадаємо, у ЄС затвердили програму Ukraine Facility, яка передбачає передачу Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Україна вже отримала два транші у рамках програми - 4,5 млрд євро та 1,5 млрд євро.

Програма також передбачає, що влада України має запроваджувати реформи для продовження отримання коштів.

Детальніше про умови, які має виконати Україна для отримання коштів, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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