Україна та ЄС підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
Україна та Європейський союз уклали кредитну угоду в межах Ukraine Facility. Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Як повідомили в НБУ, кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024 - 2027 роках до 27 мільярдів євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility.
"Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з Росією", - зазначили пресслужбі банку.
До того ж вже найближчим часом після набуття чинності цією угодою Україна також отримає від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування.
Ukraine Facility
Нагадаємо, у ЄС затвердили програму Ukraine Facility, яка передбачає передачу Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.
Україна вже отримала два транші у рамках програми - 4,5 млрд євро та 1,5 млрд євро.
Програма також передбачає, що влада України має запроваджувати реформи для продовження отримання коштів.
Детальніше про умови, які має виконати Україна для отримання коштів, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.