Послы ЕС согласовали выделение Киеву транша на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility
Послы стран Европейского Союза утвердили транш Украине на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское председательство в Совете ЕС в X (Twitter).
"Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открыв путь для перевода почти 4,2 млрд млрд евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", - говорится в сообщении.
Следующим шагом станет утверждение этого решения по письменной процедуре, которая используется для шагов, которые не требует обсуждений.
Программа Ukraine Facility
В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год. В июне Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility.
Еврокомиссия 17 июля одобрила предоставление Украине транша в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд евро. После одобрения транша Советом ЕС общий объем финансирования Украины в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина рассчитывает получить этот транш в сентябре этого года. Шмыгаль также сообщил, что Украина выполнила индикаторы второго квартала 2024 для программы Ukraine Facility.