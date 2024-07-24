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Послы ЕС согласовали выделение Киеву транша на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility

Украина, Среда 24 июля 2024 12:32
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Послы ЕС согласовали выделение Киеву транша на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility Фото: Украина получит от ЕС транш на 4,2 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Послы стран Европейского Союза утвердили транш Украине на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское председательство в Совете ЕС в X (Twitter).

"Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открыв путь для перевода почти 4,2 млрд млрд евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", - говорится в сообщении.

Следующим шагом станет утверждение этого решения по письменной процедуре, которая используется для шагов, которые не требует обсуждений.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год. В июне Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility.

Еврокомиссия 17 июля одобрила предоставление Украине транша в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд евро. После одобрения транша Советом ЕС общий объем финансирования Украины в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина рассчитывает получить этот транш в сентябре этого года. Шмыгаль также сообщил, что Украина выполнила индикаторы второго квартала 2024 для программы Ukraine Facility.

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