Посли ЄС обговорять війну в Україні після зустрічі Трампа і Путіна

Посли країн-членів Європейського Союзу сьогодні, 16 серпня, обговорять війну РФ проти України. Це станеться на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

На порядку денному одне питання - агресія Росії проти України, обмін думками. ЗМІ з посиланням на європейських дипломатів пишуть, що на онлайн-засіданні посли обговорять результати зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Відомо, що зустріч спецпредставників відбудеться в онлайн-форматі. Як повідомляється, початок зустрічі було заплановано у суботу, 16 серпня, о 09:30 за Брюсселем (10:30 за Києвом).

Напередодні в ЄС анонсували зустріч послів. Це буде неформальне засідання Coreper 2 - комітету постійних представників.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін напередодні провели зустріч на Алясці.

Переговори пройшли у форматі "три на три" і тривали майже три години. Попри те, що обидві сторони позитивно схарактеризували розмову, після завершення зустрічі спільний обід було скасовано.

Після переговорів Трамп і Путін провели спільну пресконференцію, однак журналістам не дозволили ставити запитання. Детальніше про зустріч - у матеріалі РБК-Україна.

Трамп заявив, що угоди щодо України не досягли, але "певний прогрес є". Американський лідер дорогою до Вашингтону поговорив з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами НАТО.

Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, поїде до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом війну.