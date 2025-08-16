ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Послы ЕС обсудят войну в Украине после встречи Трампа и Путина

Брюссель, Суббота 16 августа 2025 11:26
UA EN RU
Послы ЕС обсудят войну в Украине после встречи Трампа и Путина Фото: послы ЕС проведут заседание после встречи Трампа и Путина (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Послы стран-членов Европейского Союза сегодня, 16 августа, обсудят войну РФ против Украины. Это произойдет на фоне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Накануне в ЕС анонсировали встречу послов. Это будет неформальное заседание Coreper 2 - комитета постоянных представителей.

Известно, что встреча спецпредставителей состоится в онлайн-формате. Как сообщается, начало встречи было запланировано в субботу, 16 августа, в 09:30 по Брюсселю (10:30 по Киеву).

На повестке дня один вопрос - агрессия России против Украины, обмен мнениями. СМИ со ссылкой на европейских дипломатов пишут, что на онлайн-заседании послы обсудят результаты встречи Трампа и Путина на Аляске.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин накануне провели встречу на Аляске.

Переговоры прошли в формате "три на три" и продолжались почти три часа. Несмотря на то, что обе стороны положительно охарактеризовали разговор, после завершения встречи совместный обед был отменен.

После переговоров Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, однако журналистам не разрешили задавать вопросы. Подробнее о встрече - в материале РБК-Украина.

Трамп заявил, что соглашения по Украине не достигли, но "определенный прогресс есть". Американский лидер по дороге в Вашингтон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами НАТО.

Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Евросоюз Дональд Трамп Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия