Послы ЕС обсудят войну в Украине после встречи Трампа и Путина

Послы стран-членов Европейского Союза сегодня, 16 августа, обсудят войну РФ против Украины. Это произойдет на фоне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa .

На повестке дня один вопрос - агрессия России против Украины, обмен мнениями. СМИ со ссылкой на европейских дипломатов пишут, что на онлайн-заседании послы обсудят результаты встречи Трампа и Путина на Аляске.

Известно, что встреча спецпредставителей состоится в онлайн-формате. Как сообщается, начало встречи было запланировано в субботу, 16 августа, в 09:30 по Брюсселю (10:30 по Киеву).

Накануне в ЕС анонсировали встречу послов. Это будет неформальное заседание Coreper 2 - комитета постоянных представителей.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин накануне провели встречу на Аляске.

Переговоры прошли в формате "три на три" и продолжались почти три часа. Несмотря на то, что обе стороны положительно охарактеризовали разговор, после завершения встречи совместный обед был отменен.

После переговоров Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, однако журналистам не разрешили задавать вопросы. Подробнее о встрече - в материале РБК-Украина.

Трамп заявил, что соглашения по Украине не достигли, но "определенный прогресс есть". Американский лидер по дороге в Вашингтон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами НАТО.

Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом войну.