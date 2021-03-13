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За последние сутки привились от COVID-19 еще 9 тысяч украинцев

Новина українською → Украина, Суббота 13 марта 2021 09:59
За последние сутки привились от COVID-19 еще 9 тысяч украинцев Фото: вакцинация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За сутки 12 марта 2021 года в Украине еще 9 304 человека привито против COVID-19. С начала кампании вакцинирован 47 541 человек, из них получили 1 дозу - 47 541 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале проекта "Коронавирус инфо".

По данным проекта, за сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее - в Черниговской области (756 прививок).

За последние сутки привились от COVID-19 еще 9 тысяч украинцев

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который изготовлен по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.

Отметим, срок годности вакцины Covishield, которая применяется при вакцинации в Украине от COVID, заканчивается в июне. Однако закупленную партию успеют использовать до этого.

По данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

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