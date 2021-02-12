Украинцы больше всех в мире недовольны решениями властей по борьбе с коронакризисом

Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власти не справляются с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

По данным опроса в целом в мире недовольны действиями власти 42% респондентов, удовлетворены - 54%.

Три предыдущие волны опроса показали, что одобрение национальных правительств в связи с кризисом COVID-19 оставалось неизменно высоким в течение всего 2020 года. Однако в конце года первоначальный прирост доверия постепенно иссяк, а теперь одобрение действий правительств в борьбе с пандемией немного ослабляется.

В конце 2020 года более чем две трети жителей Боснии и Герцеговине, США, Испании, Великобритании сообщали о неудовлетворенности своим правительством.

Люди в Азии в целом были довольны действиями своих правительств по борьбе с коронавирусом (вследствие чего в восточных регионах континента наблюдается несколько более высокий уровень удовлетворенности), если сравнить с другими частями земного шара. Абсолютное большинство респондентов во Вьетнаме заявляет о том, что они довольны своим правительством во время пандемии. Значительное большинство в Республике Корея, Азербайджане и Малайзии также считают, что их правительства хорошо справляются с ситуацией.

Во время исследования Gallup International, было опрошено 44 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено собеседование с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, или личным путем, по телефону или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.