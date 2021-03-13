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За останню добу щепилися від COVID-19 ще 9 тисяч українців

Новость на русском → Україна, Субота 13 березня 2021 09:59
За останню добу щепилися від COVID-19 ще 9 тисяч українців Фото: вакцинація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За добу 12 березня 2021 року в Україні ще 9 304 особи щеплено проти COVID-19. Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу - 47 541 особа.

Про це повідомляється в Telegram-каналі проекту "Коронавірус інфо".

За даними проекту, за добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша з у Чернігівській області (756 щеплень).

За останню добу щепилися від COVID-19 ще 9 тисяч українців

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлено за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія обсягом 500 000 доз має піти на вакцинацію близько 250 000 українців.

Відзначимо, термін придатності вакцини Covishield, яка застосовується при вакцинації в Україні від COVID, закінчується в червні. Однак закуплену партію встигнуть використати до цього.

За даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

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