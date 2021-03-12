Темпы вакцинации немного растут: за сутки от COVID привили почти 9 тысяч человек
В Украине за прошедшие сутки от коронавируса привили 8859 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 38 237 человек.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киевской области - 950. В целом ситуация по регионам следующая:
- Винницкая область - 370 прививок;
- Волынская область - 160 прививок;
- Днепропетровская область - 800 прививок;
- Донецкая область - 610 прививок;
- Житомирская область - 128 прививок;
- Закарпатская область - 280 прививок;
- Запорожская область - 320 прививок;
- Ивано-Франковская область - 262 прививки;
- Киевская область - 950 прививок;
- Кировоградская область - 320 прививок;
- Луганская область - 180 прививок;
- Львовская область - 320 прививок;
- Киев - 230 прививок;
- Николаевская область - 250 прививок;
- Одесская область - 230 прививок;
- Полтавская область - 510 прививок;
- Ровенская область - 320 прививок;
- Сумская область - 389 прививок;
- Тернопольская область - 560 прививок;
- Харьковская область - 320 прививок;
- Херсонская область - 400 прививок;
- Хмельницкая область - 280 прививок;
- Черновицкая область -260 прививок;
- Черниговская область - 80 прививок.
- Черкасская область - 330 прививок.
За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4114 человек), меньше всего - в Черниговской области (626).
Отметим, по сравнению с предыдущими сутками, в Украине сделали почти на 3 тысячи прививок больше. Позавчера в стране вакцинировали 5898 человек.
Напомним, в начале недели министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации в Украине идет не по плану. В Украине должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в день еще на прошлой неделе.
Впоследствии президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию.