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За последнее "перемирие" на Донбассе мы заплатили 33 жизни, - Пристайко

Новости » Общество     14.11.2019 - 16:25
За последнее "перемирие" на Донбассе мы заплатили 33 жизни, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина ожидает конкретных результатов от нормандского саммита

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что последнее "перемирие" на Донбассе унесло 33 жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Он заявил, что украинская сторона ожидает конкретных результатов от саммита в нормандском формате.

"За последнее "перемирие" мы заплатили 33 жизни. Вот почему мы ожидаем конкретных результатов от саммита в нормандском формате. Прежде всего, освобождение наших граждан из России и временно оккупированных территорий, в том числе Крыма", - сообщил Пристайко.

За последнее &quot;перемирие&quot; на Донбассе мы заплатили 33 жизни, - ПристайкоРанее Пристайко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает от "нормандской встречи" решения конфликта на Донбассе.

РБК-Украина писало, что помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что сохраняется возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года.

Напомним, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поздравил разведение сил в Петровском и заявил, что это приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время.

Пристайко заявил о недопустимости ведения переговоров с "ЛДНР" Вопрос Крыма не будет обсуждаться на нормандской встрече, - Пристайко
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