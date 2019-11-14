За последнее "перемирие" на Донбассе мы заплатили 33 жизни, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина ожидает конкретных результатов от нормандского саммита

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что последнее "перемирие" на Донбассе унесло 33 жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Он заявил, что украинская сторона ожидает конкретных результатов от саммита в нормандском формате.

"За последнее "перемирие" мы заплатили 33 жизни. Вот почему мы ожидаем конкретных результатов от саммита в нормандском формате. Прежде всего, освобождение наших граждан из России и временно оккупированных территорий, в том числе Крыма", - сообщил Пристайко.

Ранее Пристайко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает от "нормандской встречи" решения конфликта на Донбассе.

РБК-Украина писало, что помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что сохраняется возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года.

Напомним, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поздравил разведение сил в Петровском и заявил, что это приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время.