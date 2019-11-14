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За останнє "перемир'я" на Донбасі ми заплатили 33 життя, - Пристайко

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 16:25
За останнє "перемир'я" на Донбасі ми заплатили 33 життя, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна очікує конкретних результатів від нормандського саміту

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що останнє "перемир'я" на Донбасі забрало 33 життя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайко.

Він заявив, що українська сторона очікує конкретних результатів від саміту в нормандському форматі.

"За останнэ "перемир'я" ми заплатили 33 життя. Ось чому ми очікуємо конкретних результатів від саміту в нормандському форматі. Насамперед, звільнення наших громадян з Росії та тимчасово окупованих територій, в тому числі Криму", - повідомив Пристайко.

За останнє &quot;перемир'я&quot; на Донбасі ми заплатили 33 життя, - ПристайкоРаніше Пристайко заявляв, що президент України Володимир Зеленський очікує від "нормандської зустрічі" вирішення конфлікту на Донбасі.

РБК-Україна писало, що помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначив, що зберігається можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року.

Нагадаємо, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав розведення сил в Петровському і заявив, що це наближає проведення саміту в нормандському форматі найближчим часом.

Пристайко заявив про недопустимість ведення переговорів з "ЛДНР" Питання Криму не буде обговорюватися на нормандській зустрічі, - Пристайко
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