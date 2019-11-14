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Лайчак заявил о приближении к саммиту в нормандском формате

Новости » Политика     14.11.2019 - 02:37
Лайчак заявил о приближении к саммиту в нормандском формате
Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Разведение в Петровском стало важным шагом на пути к проведению саммита

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поздравил разведение сил в Петровском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

По его словам, это приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время.

"Я поздравил стороны с выявлением реальной приверженности проложить путь к миру. После положительных шагов в Станице Луганской и Золотом, восстановление разведения сил в Петровском приближает нас к саммиту нормандского формата", - сказал Лайчак.

Он также подчеркнул, что заседание на высшем уровне - это важный шаг в усилиях по "мирном и устойчивом решении конфликта на востоке Украины".

Ранее сообщалось, что 13 ноября пиротехники приступили к разминированию в районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

РБК-Украина писало, что 12 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне. Разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

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