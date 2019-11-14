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Пристайко рассказал о возможном обмене пленными с Россией

Новости » Политика     14.11.2019 - 12:55
Пристайко рассказал о возможном обмене пленными с Россией
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

К переговорам привлечено и Министерство иностранных дел Украины

Между Украиной и РФ может состояться масштабный обмен пленными, после которого пленных могут обменять в формате "всех на всех". Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко интервью BBC News Украина.

Пристайко отмечает, что освобождать украинских пленных планируется сразу из Крыма, Донбасса и непосредственно из России.

"Специально не хочу вдаваться в подробности, потому что каждая из трех групп обменивается на какое-то количество, которых хотели бы россияне. Есть группа людей, которые над этим работают каждый божий день", - рассказал Пристайко.

К переговорам привлечено и Министерство иностранных дел Украины.

"Трудно сказать обо всех. В 2016 году был довольно масштабный обмен. Мы думаем, что после этого обмена реализация обмена "всех на всех" может быть сделана за один раз", - отметил он.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что проходит период подбора подходящих кандидатов на обмен. При этом он отметил, что обмен не привязывается к дате проведения встречи в нормандском формате.

Отметим, Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, однако согласованной даты пока нет. На сегодняшний день продолжается работа по подготовке нового обмена пленными.

Пристайко заявил о недопустимости ведения переговоров с "ЛДНР" Вопрос Крыма не будет обсуждаться на нормандской встрече, - Пристайко
Новости Украины обмен пленнымиВадим Пристайко
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