Посланці Трампа терміново прибудуть до Ізраїлю через удари по нафтових об'єктах Ірану, - ЗМІ

Спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають намір прибути до Ізраїлю 10 березня для переговорів на тлі триваючої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel , яке в свою чергу посилається на Channel 12.

За даними медіа, візит відбудеться на тлі розбіжностей між Ізраїлем і США з приводу вчорашніх ударів Ізраїлю по нафтових об'єктах Ірану.

Високопоставлений співробітник служби безпеки США повідомив, що Ізраїль заздалегідь повідомив Вашингтон про плани нанесення ударів по нафтовій інфраструктурі, проте не вказав, що удари будуть настільки масштабними.

"Ми вважаємо, що це була не найкраща ідея", - сказав чиновник, додавши, що американські військові очікували переважно символічного удару і були здивовані масштабами операції.

Також джерело розповіло, що американські офіційні особи занепокоєні тим, що нанесення ударів по інфраструктурі, яка, зокрема, постачає цивільне населення Тегерана, може мати зворотний ефект, зміцнивши іранський режим і налаштувавши громадську думку проти Ізраїлю та США.

Зі свого боку представник ізраїльської служби безпеки сказав, що удари по паливних складах були частково спрямовані на те, щоб дати Тегерану сигнал перетворити обстріли цивільних об'єктів на обстріли в Ізраїлі.

Раніше сьогодні глава Міненерго США Кріс Райт говорив, що США не завдаватимуть ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.