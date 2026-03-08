Посланники Трампа срочно прибудут в Израиль из-за ударов по нефтяным объектам Ирана, - СМИ

Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены прибыть в Израиль 10 марта для переговоров на фоне продолжающейся войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel , которое в свою очередь ссылается на Channel 12.

По данным медиа, визит состоится на фоне разногласий между Израилем и США по поводу вчерашних ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности США сообщил, что Израиль заранее уведомил Вашингтон о планах нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре, однако не указал, что удары будут настолько масштабными.

"Мы считаем, что это была не лучшая идея", - сказал чиновник, добавив, что американские военные ожидали в основном символического удара и были удивлены масштабами операции.

Также источник рассказал, что американские официальные лица обеспокоены тем, что нанесение ударов по инфраструктуре, которая в том числе снабжает гражданское население Тегерана - может иметь обратный эффект, укрепив иранский режим и настроив общественное мнение против Израиля и США.

В свою очередь представитель израильской службы безопасности сказал, что удары по топливным складам были отчасти направлены на то, чтобы дать Тегерану сигнал превратить обстрелы гражданских объектов в Израиле.

Ранее сегодня глава Минэнерго США Крис Райт говорил, что США не будут наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре.