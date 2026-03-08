Посланники Трампа срочно прибудут в Израиль из-за ударов по нефтяным объектам Ирана, - СМИ
Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены прибыть в Израиль 10 марта для переговоров на фоне продолжающейся войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel, которое в свою очередь ссылается на Channel 12.
По данным медиа, визит состоится на фоне разногласий между Израилем и США по поводу вчерашних ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана.
Высокопоставленный сотрудник службы безопасности США сообщил, что Израиль заранее уведомил Вашингтон о планах нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре, однако не указал, что удары будут настолько масштабными.
"Мы считаем, что это была не лучшая идея", - сказал чиновник, добавив, что американские военные ожидали в основном символического удара и были удивлены масштабами операции.
Также источник рассказал, что американские официальные лица обеспокоены тем, что нанесение ударов по инфраструктуре, которая в том числе снабжает гражданское население Тегерана - может иметь обратный эффект, укрепив иранский режим и настроив общественное мнение против Израиля и США.
В свою очередь представитель израильской службы безопасности сказал, что удары по топливным складам были отчасти направлены на то, чтобы дать Тегерану сигнал превратить обстрелы гражданских объектов в Израиле.
Ранее сегодня глава Минэнерго США Крис Райт говорил, что США не будут наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре.
Операция против Ирана и влияние цен на энергоносители
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместные атаки на Иран с целью ограничить ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ракетный арсенал страны.
По состоянию на 8 марта боевые действия продолжаются уже больше недели, и речь уже идет не просто об ударах по военных объектах, но и энергетических. Но есть еще и другие проблемы.
На данный момент Иран фактически заблокировал движение судов через Ормузкий пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.
На этом фоне судоходство в регионе практически остановилось, о объемы упали на 75%. В частности, владельцы нефтяных танкеров не особо рискуют выходить в море.
По этой причине цены на топливо резко пошли вверх, а Индия и Иран уже подняли ценник на свою нефть. Причем эксперты прогнозируют, что уже совсем скоро стоимость нефти за баррель составит 100 долларов и это будет не предел.