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Посланці Трампа полетять до Норвегії на переговори щодо України, - Reuters

00:06 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Джаред Кушнер та Стів Уіткофф (РБК-Україна)

Спецпредставники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер мають вирушити цього тижня до Норвегії для переговорів щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами трьох джерел агенції, у Норвегії планується черговий раунд переговорів щодо завершення в Україні, куди цього тижня планують прибути Віткофф та Кушнер.

Крім того, двоє співрозмовників повідомили, що на зустрічі очікується також присутність президента України Володимира Зеленського. При цьому наголошується, що розклад візиту попередній і може змінитися.

Ці зустрічі відбуватимуться на тлі напруженості між Києвом і Вашингтоном щодо обмежень Starshield та обміну розвідданими.

Конфлікт Трампа та Зеленського

Нагадаємо, крім обмежень, з якими стикається Україна, виник також конфлікт між лідерами держави президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, глава Білого дому після закликів припинити атаки на російські НПЗ, при цьому не надаючи чогось натомість, почав заявляти, що Зеленський нібито не хоче закінчувати війну. Більше того, на добу раніше він припустив, що президент України нібито взагалі ніколи не хотів завершення війни.

Вже 19 жовтня Трамп виступив з новими випадами, заявивши, що переговори від України має вести інша людина, у Росія "поводиться нормально" у питанні України.

Тим часом Володимир Зеленський сказав, що останні дії США схожі на те, що Вашингтон намагається змусити Україну капітулювати перед Росією.

Чи вплинула ця суперечка на контакти між країнами - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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НорвегіяДжаред КушнерМирні переговориСтів ВіткоффВійна в Україні