Посланці Трампа полетять до Норвегії на переговори щодо України, - Reuters

За словами трьох джерел агенції, у Норвегії планується черговий раунд переговорів щодо завершення в Україні, куди цього тижня планують прибути Віткофф та Кушнер.

Крім того, двоє співрозмовників повідомили, що на зустрічі очікується також присутність президента України Володимира Зеленського. При цьому наголошується, що розклад візиту попередній і може змінитися.

Ці зустрічі відбуватимуться на тлі напруженості між Києвом і Вашингтоном щодо обмежень Starshield та обміну розвідданими.