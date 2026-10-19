Посланники Трампа полетят в Норвегию на переговоры по Украине, - Reuters

Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны отправится на этой неделе в Норвегию для переговоров по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам трех источников агенства, в Норвегии планируется очередной раунд переговоров по завершению в Украине, куда на этой неделе планируют прибыть Уиткофф и Кушнер.
Кроме того, два собеседника сообщили, что на встрече ожидается также присутствие президента Украины Владимира Зеленского. При этом отмечается, что расписание визита предварительное и может измениться.
Эти встречи будут проходить на фоне напряженности между Киевом и Вашингтоном касаемо ограничений Starshield и обмена разведданными.
Напомним, что помимо ограничений, с которыми сталкивается Украина, возник также конфликт между лидерами государства президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
В частности, глава Белого дома после призывов прекратить атаки на российские НПЗ, при этом не предоставляя чего-либо взамен, начал заявлять, что Зеленский якобы не хочет заканчивать войну. Более того, сутками ранее он предположил, что президент Украины якобы вообще никогда не хотел завершения войны.
Уже 19 октября Трамп выступил с новыми выпадами, заявив, что переговоры от Украины должен вести другой человек, в Россия "ведет себя нормально" в вопросе Украины.
Тем временем Владимир Зеленский сказал, что последние действия США похожи на то, что Вашингтон пытается заставить Украину капитулировать перед Россией.
Повлияла ли эта перепалка на контакты между странами - читайте в материале РБК-Украина.