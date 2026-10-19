Посланники Трампа полетят в Норвегию на переговоры по Украине, - Reuters

По словам трех источников агенства, в Норвегии планируется очередной раунд переговоров по завершению в Украине, куда на этой неделе планируют прибыть Уиткофф и Кушнер.

Кроме того, два собеседника сообщили, что на встрече ожидается также присутствие президента Украины Владимира Зеленского. При этом отмечается, что расписание визита предварительное и может измениться.

Эти встречи будут проходить на фоне напряженности между Киевом и Вашингтоном касаемо ограничений Starshield и обмена разведданными.