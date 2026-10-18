Трамп заявив, що Зеленський не хоче закінчувати війну і свідомо б'є по НПЗ РФ
Президент США Дональд Трамп відклав санкції проти Росії, щоб не зірвати мирні переговори. Затягування війни він пов'язує з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.
Чому Трамп відклав санкції
"Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я веду переговори про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що нерозумно відштовхне Росію від столу переговорів", - написав Трамп.
За його словами, сторони досягли "великого прогресу", зокрема на переговорах щодо заручників. Про кого саме йдеться, Трамп не уточнив.
Підписання санкцій зараз, на його думку, зашкодило б переговорам, а зробити це він може будь-коли пізніше.
Ще одним аргументом Трамп назвав Іран. На його думку, Росія майже не допомагає Ірану порівняно з тим, що могла б робити, і він хоче, щоб так і лишалося.
Звинувачення на адресу Зеленського
Трамп заявив, що Зеленський свідомо обирає цілями російські НПЗ, знаючи, що це б'є по світовому ринку дизпалива, зокрема в США. Від цього, за його словами, страждають фермери і бізнес, тоді як Росія постачає світу мільйони барелів дешевого дизпалива.
"Зеленському байдуже, і, чесно кажучи, з усіма грошима, які йому дає Європа і які в минулому дав шахрай Джо Байден, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів", - написав президент США.
Трамп вважає, що два роки тому Україна могла б укласти кращу угоду, ніж зараз.
"Його країна в руїнах, велику частину земель втрачено, його океани і моря зникли, а чоловіче населення нечисленне, поранене і/або мертве. Я ХОЧУ, ЩОБ ЦЯ ВІЙНА ЗАКІНЧИЛАСЯ!" - наголосив він.
У п'ятницю Трамп указом заморозив закон про санкції проти Росії за кілька днів до набуття ним чинності. Документ передбачав високі мита для країн, що купують російську нафту. Рішення обурило конгресменів обох партій, але Конгрес на канікулах до виборів 3 листопада. Держсекретар Марко Рубіо пояснив, що адміністрація хоче 60 днів, щоб оцінити економічні наслідки санкцій.
Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що кроки США виглядають як спроба схилити Україну до капітуляції. Він запропонував не бити по російському дизпаливу в обмін на ракети до Patriot, але, за його словами, у Вашингтоні просто вимагають зупинити удари.
Росія тим часом продовжує бити по енергетиці: за тиждень "енергетичного перемир'я" окупанти 76 разів атакували енергооб'єкти України.