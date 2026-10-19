Росія "поводиться нормально" у питанні України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія "поводиться цілком нормально" в контексті війни проти України та мирного процесу.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, чи планує він тристоронню зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб обговорити питання завершення війни РФ проти України.

"Ні, але я б провів таку зустріч. Не стільки заради України. Тому що Росія, відверто кажучи, поводиться цілком нормально в питанні України. Вони не так багато роблять. Те саме з Китаєм. Ми провели б зустріч, щоб обговорити ядерну зброю і денуклеаризацію", - відповів він.

За його словами, така зустріч стала б дуже позитивною подією для всього світу, і її можна організувати, якщо Путін та Сі Цзіньпін захочуть.

"Якщо вони хочуть, я думаю, її провели б у Китаї... Якщо голова Сі захоче провести таку зустріч, я погоджуся. Упевнений, ми також обговоримо інші питання, наприклад торгівлю. Але так, я це зробив би", - сказав Трамп.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп уклав з головою Кремля Володимиром Путіним дизельну угоду, він видав низку критичних заяв на адресу української влади.

Зокрема, він заявляв про те, що з президентом України Володимиром Зеленським "важче мати справу", ніж із російським диктатором Володимиром Путіним. Також Трамп стверджував, що Зеленський нібито не хоче укладати мирну угоду.