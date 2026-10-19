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Росія "поводиться нормально" у питанні України, - Трамп

22:47 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Росія "поводиться нормально" у питанні України, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія "поводиться цілком нормально" в контексті війни проти України та мирного процесу.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, чи планує він тристоронню зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб обговорити питання завершення війни РФ проти України.

"Ні, але я б провів таку зустріч. Не стільки заради України. Тому що Росія, відверто кажучи, поводиться цілком нормально в питанні України. Вони не так багато роблять. Те саме з Китаєм. Ми провели б зустріч, щоб обговорити ядерну зброю і денуклеаризацію", - відповів він.

За його словами, така зустріч стала б дуже позитивною подією для всього світу, і її можна організувати, якщо Путін та Сі Цзіньпін захочуть.

"Якщо вони хочуть, я думаю, її провели б у Китаї... Якщо голова Сі захоче провести таку зустріч, я погоджуся. Упевнений, ми також обговоримо інші питання, наприклад торгівлю. Але так, я це зробив би", - сказав Трамп.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп уклав з головою Кремля Володимиром Путіним дизельну угоду, він видав низку критичних заяв на адресу української влади.

Зокрема, він заявляв про те, що з президентом України Володимиром Зеленським "важче мати справу", ніж із російським диктатором Володимиром Путіним. Також Трамп стверджував, що Зеленський нібито не хоче укладати мирну угоду.

У відповідь глава української держави наголошував, що йому, навпаки, легше "мати справу" з Трампом, ніж із Путіним. Також Зеленський звертав увагу, що Україна має повне право на захист.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
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