Посланник Папи Римського заявив, що працює над механізмом повернення дітей в Україну

Посланник Папи Римського з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі повідомив, що працює над механізмом, який міг би забезпечити повернення українських дітей, яких було викрадено Росією.

"Подивимося, як ми зможемо запустити механізм для дітей і допомоги, як ми сказали на гуманітарному фронті, особливо для дітей, які повинні мати можливість повернутися до України", - сказав кардинал Зуппі.

За його словами, це питання він обговорював з Папою Римським.

Миротворчі "ініціативи" Ватикану

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Папа Римський зайняв неоднозначну позицію. Він намагався представити себе як миротворця та закликав до миру, при цьому нічого не говорячи про провину РФ.

У травні Зеленський зустрічався з Папою Римським і заявив, що Україні не потрібні посередники у війні. Натомість слід розробити план дій щодо справедливого миру в Україні.

Після цього Папа Римський Франциск доручив Зуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні". Кардинал приїхав до Києва, де зустрівся із президентом. Вони обговорили українську формулу миру.

Депортація українських дітей до РФ

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.