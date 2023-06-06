Зеленський зустрівся з представником Ватикану: обговорили українську формулу миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі у Києві. Вони, зокрема, обговорили українську формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Сторони обговорили ситуацію в України та гуманітарну взаємодію нашої держави й Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.

Президента зазначив, що росіяни й далі скоюють жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС. Він наголосив, що цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології.

Зеленський зауважив, що припинення вогню та замороження конфлікту не приведе до встановлення миру. Так окупанти можуть лише скористатися паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Тому РФ має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Президент та кардинал Маттео Дзуппі детально обговорили імплементацію української формули миру та необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Зеленський закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану.

Він зазначив, що Святий Престол також міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.

Маттео Дзуппі також передав Зеленському лист від Папи Римського Франциска.

Взаємодія України та Ватикану

Після початку повномасштабної війни Папа Римський Франциск зайняв неоднозначну позицію. Він намагався представити себе як миротворця та закликав до миру, при цьому нічого не говорячи про провину Росії.

У квітні Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. Проте в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану і влада не давала згоди на такі ініціативи.

У травні Зеленський зустрічався з Франциском і заявив, що Україні не потрібні посередники у війні. Натомість слід розробити план дій щодо справедливого миру в Україні.

Після цього Папа Римський Франциск доручив Дзуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні".

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