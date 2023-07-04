Посланник Папы Римского заявил, что работает над механизмом возвращения детей в Украину

Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине кардинал Маттео Зуппи сообщил, что работает над механизмом, который мог бы обеспечить возвращение украинских детей, которые были похищены Россией.

"Посмотрим, как мы сможем запустить механизм для детей и помощи, как мы сказали на гуманитарном фронте, особенно для детей, которые должны иметь возможность вернуться в Украину", - сказал кардинал Зуппи.

По его словам, этот вопрос он обсуждал с Папой Римским.

Миротворческие "инициативы" Ватикана

После начала полномасштабной войны России против Украины Папа Римский занял неоднозначную позицию. Он пытался представить себя как миротворца и призывал к миру, при этом ничего не говоря о вине РФ.

В мае Зеленский встречался с Папой Римским и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого Папа Римский Франциск поручил Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине". Кардинал приехал в Киев, где встретился с президентом. Они обсудили украинскую формулу мира.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом к тому, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.