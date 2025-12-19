ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США хочуть з'ясувати, на що готові піти Україна і Росія для завершення війни, - Рубіо

Вашингтон, П'ятниця 19 грудня 2025 19:33
UA EN RU
США хочуть з'ясувати, на що готові піти Україна і Росія для завершення війни, - Рубіо Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські чиновники під час переговорів із представниками України та Росії намагаються з'ясувати, на що сторони готові піти, щоб настав мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп провів більше зустрічей з іноземними лідерами та іншими чиновниками з питання війни в Україні, ніж із будь-якого іншого питання, включно з торгівлею. Американські чиновники, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет і не тільки, вклали в мирні переговори величезну кількість часу та енергії.

"Те, що ми намагаємося зрозуміти, це те, з чим Україна може погодитися і з чим може погодитися Росія, визначити позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми якось наблизити їх одна до одної до якоїсь угоди", - пояснив держсекретар.

Він нагадав, що війни зазвичай закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї зі сторін або шляхом дипломатії.

"Ми не бачимо, щоб будь-хто з учасників війни здавався в найближчому майбутньому, тому тільки переговорне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну", - наголосив Рубіо.

За його словами, врегулювання шляхом дипломатії вимагає, щоб обидві сторони "щось віддали і щось отримали".

"Ми намагаємося зрозуміти, що Росія може дати і що вона очікує отримати, що Україна може дати і що вона очікує отримати. У кінцевому підсумку рішення буде за Україною і за Росією. Воно не залежатиме від Сполучених Штатів", - сказав держсекретар.

Голова Держдепу також звернув увагу, що йдеться не про те, щоб "нав'язати комусь угоду", а про те, щоб визначити, що обидві сторони очікують і що їм необхідно отримати, що вони готові віддати натомість, і з'ясувати, чи можна ці інтереси зіставити. Для цього потрібно багато часу і величезна робота.

Питання територій

Нагадаємо, найчутливішим питанням у мирних переговорах між Україною та США залишаються території.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що позиції щодо територій зі США ще різні.

При цьому західні ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що США хочуть, щоб Україна погодилася віддати Донбас під контроль Росії заради мирного врегулювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Марко Рубіо Війна в Україні мирний план США
Новини
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ