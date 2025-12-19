США хочуть з'ясувати, на що готові піти Україна і Росія для завершення війни, - Рубіо

Американські чиновники під час переговорів із представниками України та Росії намагаються з'ясувати, на що сторони готові піти, щоб настав мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп провів більше зустрічей з іноземними лідерами та іншими чиновниками з питання війни в Україні, ніж із будь-якого іншого питання, включно з торгівлею. Американські чиновники, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет і не тільки, вклали в мирні переговори величезну кількість часу та енергії.

"Те, що ми намагаємося зрозуміти, це те, з чим Україна може погодитися і з чим може погодитися Росія, визначити позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми якось наблизити їх одна до одної до якоїсь угоди", - пояснив держсекретар.

Він нагадав, що війни зазвичай закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї зі сторін або шляхом дипломатії.

"Ми не бачимо, щоб будь-хто з учасників війни здавався в найближчому майбутньому, тому тільки переговорне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну", - наголосив Рубіо.

За його словами, врегулювання шляхом дипломатії вимагає, щоб обидві сторони "щось віддали і щось отримали".

"Ми намагаємося зрозуміти, що Росія може дати і що вона очікує отримати, що Україна може дати і що вона очікує отримати. У кінцевому підсумку рішення буде за Україною і за Росією. Воно не залежатиме від Сполучених Штатів", - сказав держсекретар.

Голова Держдепу також звернув увагу, що йдеться не про те, щоб "нав'язати комусь угоду", а про те, щоб визначити, що обидві сторони очікують і що їм необхідно отримати, що вони готові віддати натомість, і з'ясувати, чи можна ці інтереси зіставити. Для цього потрібно багато часу і величезна робота.