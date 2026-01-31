Посланець Путіна у Маямі: США та Росія розпочали черговий раунд переговорів

Посланець Путіна Кирило Дмитрієв прибув до Маямі для нового раунду переговорів із США. Зустріч відбувається у штаті Флорида за участю представників адміністрації Трампа, деталі поки не розкриваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та " Інтерфакс ".

Дмитрієв опублікував у соцмережах фото пляжу та заходу сонця, підтвердивши свій приїзд. Після цього кореспонденти "Інтерфакс" повідомили, що він вирушив на зустріч з американською делегацією.

Зустріч розпочалася о 8:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) у Флориді, де розташована резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Деталі переговорів наразі не розголошують .

За даними Reuters, спецпредставник РФ з інвестиційно-економічного співробітництва, прибув до Маямі для переговорів з американською делегацією.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, що 23-24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Перший раунд носив ознайомчий характер, після чого сторони продовжили роботу в розширеному форматі, розділившись на політичну та військову підгрупи.

Найбільший прогрес зафіксували у військовому блоці. Там обговорювали можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню та створення координаційного центру.

Сторони домовилися підготувати власні пропозиції щодо режиму тиші до наступної зустрічі. Водночас територіальні питання залишилися невирішеними.

За даними ЗМІ, Росія наполягає на розподілі електроенергії з окупованої Запорізької АЕС.

Наступний раунд переговорів заплановано на 1 лютого в Абу-Дабі. У США також не виключають можливості зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Ми писали, що Кремль не погодився з оцінкою США, що контроль над Донецькою областю є єдиним невирішеним питанням мирних переговорів.